A pélvis de Elvis (ou será a de Baz?)

Baz Luhrmann, o australiano voador, dono das pistas de dança cinematográficas, volta a atacar com Elvis, um biopic de 2h39m e 200 milhões de dólares do rei do rock, “Elvis the pelvis”, que fazia as teenagers desmaiarem de choque divino e excitação sexual uma década antes dos Beatles. Mas será a pélvis de Elvis a bailar ou a de Baz, movida por um ego insuflado de Sydney a Las Vegas?