As mais lidas GPS

'Elvis', o novo filme de Baz Luhrmann sobre o rei do rock será exibido pela primeira vez na abertura do Festival de Cannes, a 17 de maio. Austin Butler e Tom Hanks são os protagonistas.

O novo filme do cineasta australiano Baz Luhrmann sobre a lenda do rock, Elvis Presley, tem data de estreia mundial marcada para a abertura do Festival de Cannes, a 17 de maio, em França, escreve a revista Variety.