Blues regressa a Braga no dia 30

Ana Bacalhau atua no dia 9 no Altice Fórum Braga, acompanhada à guitarra pelo homem forte do blues em Portugal, Budda Guedes

Ana Bacalhau atua no dia 9 no Altice Fórum Braga, acompanhada à guitarra pelo homem forte do blues em Portugal, Budda Guedes Luís Guerreiro / Correio da Manhã

A quinta edição do Festival Nova Arcada Braga Blues, a decorrer entre 30 de outubro e 12 de novembro de 2022, contará com 17 eventos espalhados pela cidade, destacando-se, logo na abertura, no domingo, 30, às 17h, uma conversa (enriquecida com música ao vivo) com Paulo Gonzo, que, com a sua Go Grall Blues Band, foi um dos grandes impulsionadores do blues em Portugal, nos anos 1970.