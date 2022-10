Corta! – quando um mau filme de terror vira comédia

As mais lidas GPS

Filme de abertura do Festival de Cannes em maio, agora em estreia nacional, combina zombies e Romain Duris. É para rir muito.

O título original desta produção francesa era para ser apenas "Z", referindo-se, como é de suspeitar, aos filmes de terror com baixo orçamento e maus atores, ketchup a fazer de sangue e fracos efeitos especiais. Contudo, os ucranianos pediram para o mudar (por ser a letra pintada nos tanques russos que os invadiram) e quando foi apresentado pela primeira vez, em maio, na abertura do Festival de Cannes, já tinha sido mudado para Coupez! – que mantém, à justa, a última letra do alfabeto.