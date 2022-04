Nicolas Cage, o homem em casaco de pele de cobra

No início da década passada, o louco, único e irrepetível Nicolas Cage estava falido. Estourara a fortuna (perto de 150 milhões de dólares) em caprichos e maluquices, e devia entre 7 e 14 milhões de dólares só em IRS. Era o peso insuportável de três casamentos – vai no quinto, há pouco mais de um ano, com a atriz Riko Shibata; do terceiro nasceu o filho Kal-El, o nome do Super-Homem no planeta de origem, Krypton -, incluindo cinco anos com Patricia Arquette e um instante com Lisa Marie Presley, a filha de Elvis (chegou bêbado à cerimónia, a 10 de Agosto de 2002, e aguentou 18 meses graças à fixação obsessiva pelo rei do rock).