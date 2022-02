A partir de março, o restaurante Ofício serve a segunda dose de jantares take over

Que o Ofício, no Chiado, em Lisboa, é um "tasco atípico", já se sabe. Hugo Candeias assumiu o restaurante em junho de 2021, renovando-o e introduzindo-lhe uma cozinha moderna, de partilha e baseada num receituário tradicional. Depois do sucesso dos primeiros jantares ‘5 doses de terça’ em outubro passado, a segunda temporada dos jantares take-over – em que o chef que também detem o restaurante do hotel The Art Gate convida chefs, sommeliers e bartenders para tomarem conta do Ofício –, está de volta a partir de março.