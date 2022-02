'Errôr' ou a viagem sem rumo dos Linda Martini

Os riffs, os soundchecks, as ideias trazidas de acasos aos quais se deu corpo continuam a servir a génese de criação das melodias. Não que haja uma fórmula, e o agora trio di-lo quase em uníssono, é tudo uma questão de fazer funcionar a mecânica, se assim lhe podemos chamar. Vinte anos depois do começo, a música continua a servir o seu propósito: a catarse, sempre a catarse, ora do passado ora do presente e, pelo meio, a viagem vem toda documentada nas faixas, mesmo que nem sempre lhe encontremos o rumo.