Ponte Puente: a gastronomia ibérica senta-se à mesa para conversar

A segunda temporada da série que reforça as raízes gastronómicas luso-espanholas tem data de estreia a 2 de março e contará com a presença dos chefs José Avillez e Joan Roca.

Ponte Puente é o projeto que poderia ser resumido pedindo de empréstimo um verso cantado por Rui Veloso: Muito mais é o que nos une do que aquilo que nos separa. É assim que Paulo Amado, fundador da Edições do Gosto, e Susana Nieto, fundadora da New Gestion Food, empresa que representa e promove vários projetos da área da restauração espanhola, olham para Portugal e Espanha no que à mesa diz respeito.