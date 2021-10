Sabe o que são jantares take over? O restaurante Ofício explica

Quando em junho deste ano Hugo Candeias assumiu as rédeas do renovado Ofício, no Chiado, em Lisboa, quis transformar o restaurante na Rua Nova da Trindade, num "tasco atípico". O que fora uma steakhouse desde 2018, transformou-se então num espaço cuja cozinha passou a ser de partilha e com base num receituário tradicional. Mas as mudanças não se ficam por aqui: durante novembro, todas as terças-feiras, o chef que detém também o restaurante do hotel The Art Gate, cede o lugar ao fogão e convida chefs, sommeliers e bartenders para tomarem conta do Ofício.