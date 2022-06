5 concertos a não perder no Rock In Rio

Em dois fins de semana – 18/19 e 25/26 de junho –, o festival lisboeta regressa à Bela Vista com um cartaz variado, que tanto aponta ao futuro, com novas estrelas pop, como Anitta, quanto à nostalgia, com clássicos dos anos 80.

Muse

Os cabeças de cartaz da primeira noite, a de 18 de junho, em que também tocam os The National, são habitués do Palco Mundo: levaram lá enchentes em 2008, 2010 e 2018. Este ano, os Muse prometem êxitos como Time Is Running Out, Plug in Baby ou Madness, e novidades do seu próximo álbum, Will of the People, a sair em agosto.