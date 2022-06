MUPA: Em Beja, a música é sinónimo de inclusão

As mais lidas GPS

África Negra, Föllakzoid e Manuel João Vieira são alguns dos nomes que vão passar pela terceira edição do MUPA – Música na Planície, entre os dias 22 e 26 de junho. Há concertos espalhados por toda a cidade e várias atividades paralelas.

Apresentar um festival como o MUPA numa cidade como Beja comporta alguns riscos, mas Vítor Domingos, bejense de gema, está aqui para mostrar que não só é possível levar o barco a bom porto, como é uma missão cultural e socialmente enriquecedora. "Dado o número de eventos que existem em Beja, aqui não existe o hábito de se pagar por cultura. Temos que abordar as coisas de uma forma diferente", diz, puxando logo das soluções para a conversa: os moradores da cidade têm 50% de desconto nos bilhetes e as associações que trabalham com comunidades minoritárias e pessoas em situação precária têm entradas gratuitas para o festival.