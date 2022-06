Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

As mais lidas GPS

Das festas populares às feiras vínicas, de Oeiras a Amarante, estas são as nossas propostas para o fim de semana.

1. Se ainda não conseguiu passar pelas Festas de Oeiras, tem até domingo para o fazer. No derradeiro fim de semana há concertos de Rui Veloso (sexta-feira, dia 17, 22h), da Gala Oeiras Dance Academy (sábado, dia 18, 17h e 21h) e dos Calema (domingo, dia 19, 22h). No sábado, dia 18, realiza-se às 21h30 a prova "Marginal à Noite", uma corrida de sensivelmente oito quilómetros com início e fim em Santo Amaro de Oeiras. Os mais novos terão os tradicionais carrosséis e divertimentos infantis.