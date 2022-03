Red Hot Chili Peppers ou a magistralidade de regressar onde fomos felizes

As mais lidas GPS

'Unlimited Love', 12.º disco da carreira dos Red Hot Chili Peppers, com edição prevista para 1 de abril, está inevitavelmente associado ao regresso de John Frusciante. O que podemos esperar dele?

É impossível não começar com a pergunta "o que está errado neste quadro?": um homem de 60 anos, num quimono, aparentando ser um Freddy Mercury acabado de sair da saga Mad Max; outro, a rondar a mesma idade, dentadura de ouro e trajando um poncho ameríndio; um terceiro ancião, vestido com um uniforme de mangas cavas, a remeter para a indumentária de empregado de bomba de gasolina dos 80s e, finalmente, alguém com um aspeto mundano, pouco reconhecível, que facilmente se diluiria numa multidão?