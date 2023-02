25 músicos vão cantar das janelas dos Armazéns do Chiado

25 artistas portugueses, entre eles Sérgio Godinho, Carminho, Samuel Úria, Camané, A Garota Não, Lena D'Água, Rui Reininho, Mafalda Veiga, Áurea, Benjamin e Rita Redshoes, reúnem-se para atuar num concerto gratuito a partir das janelas dos Armazéns do Chiado, em Lisboa.



A iniciativa é da Fnac, que celebra 25 anos de existência e assinala a data promovendo um espetáculo de duas horas em que alguns dos artistas marcantes do panorama português interpretam os seus temas mais emblemáticos das janelas dos Armazéns do Chiado para a rua, podendo ser testemunhados gratuitamente a partir da Rua Garrett.





A apresentação acontece na terça-feira, 28 de fevereiro, a partir das 18h, e é seguido de um concerto de encerramento com cocktail no Fórum Fnac Chiado, a partir das 21h. Os restantes artistas a atuar são Noiserv, Beatriz Pessoa, Nadia Schilling, João Pedro Pais, Aldina Duarte, Mísia, Lina, Valter Lobo, David Fonseca, Luísa Sobral, JP Simões, Tape Junk, Minta e Ricardo Ribeiro.De acordo com a FNAC, além deste espetáculo, haverá ainda concertos especiais em outras lojas por todo o País, bem como transmissão ao vivo do concerto do Chiado no site e redes sociais da marca. Para mais detalhes, visite a página de Cultura da marca