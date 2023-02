Vá à antestreia do filme A Baleia com a SÁBADO

As mais lidas GPS

Novo filme do realizador Darren Aronofsky conta com Brendan Fraser e com Sadie Sink nos papéis principais.

O filme A Baleia já valeu vários prémios e uma nomeação para os Óscares ao ator Brendan Fraser, e chega aos cinemas no dia 2 de março.



Nesta nova obra, o realizador Darren Aronofsky conta a história de um professor de inglês com grave obesidade, que não sai de casa, e que tenta recuperar a relação com a sua filha adolescente (Sadie Sink), numa última oportunidade de redenção. O filme baseia-se na peça de Samuel D. Hunter.





A Baleia chega às salas em março