"Conta-me uma Canção": conversas e música no Maria Matos

Começou no Youtube, com o intuito de estimular conversas entre diferentes escritores de canções, juntando dois músicos distintos (à vez) e promovendo um diálogo que se estendia à música tocada e cantada, com cada um a interpretar um tema do outro, até terminarem com uma cover gravada a dois. Agora, o projeto Conta-me Uma Canção chega aos palcos: esta terça-feira, Samuel Úria e Benjamim voltam a encontrar-se para conversar e tocar, desta vez ao vivo e com público, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.



Samuel Úria e Benjamim, Conta-me Uma Canção

A primeira sessão ao vivo deste Conta-me Uma Canção junta dois artistas que se conhecem há muitos anos. Seguem-se conversas e música ao vivo garantidas por outras três duplas: Joana Espadinha e Mafalda Veiga, duas escritoras de canções e cantoras de gerações distintas, apresentam-se no mesmo Teatro Maria Matos na terça-feira seguinte, 31 de janeiro, Sérgio Godinho e A Garota Não têm encontro marcado a 7 de fevereiro e David Fonseca e Rita Redshoes vão partilhar o palco do teatro lisboeta a 13 de fevereiro.Os bilhetes para cada sessão de conversa e música custam €18,5, mas a primeira, agendada para esta terça-feira, já se encontra esgotada.