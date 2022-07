O festival Soam As Guitarras está de regresso a Oeiras, nos claustros do Mosteiro da Cartuxa, em Caxias. Esta sexta-feira, 15, um dos maiores nomes da música brasileira, Armandinho Macêdo, partilha o palco com o guitarrista Custódio Castelo, que foi distinguido com o Prémio Amália Rodrigues para Melhor Instrumentista de Fado.