As novas séries sobre os bastidores do desporto

A Fórmula 1 ganhou popularidade com Drive To Survive, série que entra agora na 5.ª temporada. Do ténis (Break Point) ao golfe (Full Swing), há novas séries a tornar o desporto sexy na TV. E têm elos comuns.

Se em algum momento duvidou do poder de se emocionar com um documentário sobre um desporto que não gosta em particular, vá à Netflix (e resolva lá isso das contas partilhadas), procure por Formula 1: Drive To Survive, entre na terceira temporada e escolha o nono episódio, Man On Fire. Pode ver sem contexto, sem conhecer os condutores em particular ou até a desconhecer por completo o funcionamento da Fórmula 1. Sente-se, relaxe e aprecie 50 minutos de estupenda televisão.