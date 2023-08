Nunca mais é Sábado: cinco ideias para sair de casa este fim de semana

1. No sábado, 19 de agosto, não perca a 16.ª edição do Samba no Porto, que vai acontecer no WOW - World of Wine, em Vila Nova de Gaia. Com vista sobre o Douro, o evento vai contar com a presença de rodas de samba e grupos musicais como Samba da Ria, Toque Social e Raíz do Norte. A acompanhar a música, vai haver buffet de feijoada e os bilhetes comprados à porta custam €20.