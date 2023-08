Cavalariça: um novo pátio andaluz e sabores alentejanos reinventados

Évora ampliou-se em 2022 com a abertura do restaurante Cavalariça, no histórico Palácio Duques de Cadaval, edifício do século XIV. Este ano, há novidades: o pátio foi renovado com inspiração andaluza, com o apoio do arquiteto paisagista francês Louis Benech, convidando a uma refeição exterior à sombra de uma nespereira ou de uma figueira.