Os momentos mais marcantes dos 30 anos do festival Paredes de Coura

Em 1993, nascia um festival no Alto Minho que se tornaria referência. Pedimos ao diretor do Paredes de Coura, João Carvalho, para relembrar os bastidores e os momentos memoráveis de uma história que continua este ano, de 16 a 19 de agosto.

Quem visse o festival que há 30 anos começou nas margens do rio Coura, parcamente organizado por um grupo de amigos entre copos e discussões, com apenas meia dúzia de concertos e de entrada livre, não imaginaria que se tornaria um dos mais emblemáticos eventos de música do País – um lugar a que os músicos agradecem por ter ido e aceitam voltar por menos do que o seu cachê habitual, apenas para reviverem a experiência. Quem conta estas e outras histórias é João Carvalho, membro fundador e agora diretor do Vodafone Paredes de Coura.