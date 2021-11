Lisboa é a capital do vinho entre 6 e 8 de novembro

A 22.ª edição do Encontro com Vinhos traz Paolo Basso a Lisboa, um dos mais reputados sommeliers do mundo. Até 8 de novembro, há um mundo de vinhos para descobrir na antiga FIL.

De sábado, 6 de novembro, a segunda-feira, dia 8, Lisboa é a capital dos vinhos, recebendo a 22.ª edição do Encontro com Vinhos, que se realiza no Centro de Congressos de Lisboa (antiga FIL). Um dos destaques deste ano é a presença de Paolo Basso, eleito o melhor sommelier da Europa em 2010 e o melhor do mundo em 2013. O italiano é o anfitrião da sessão especial intitulada O Desafio de Lisboa.