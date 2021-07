Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

Depois de uma noite mágica ao piano, com Maria João Pires e Júlio Resende, o grande regresso de Rufus Wainright e o concerto em que António Zambujo estreou o seu novo álbum, Voz e Violão, a 1.ª edição do Festival Jardins do Marquês continua, até ao próximo domingo, com propostas irresistíveis.



Hoje, sexta feira, 9 de julho, são os ritmos africanos que dominam o palco montado nos jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, com um concerto de Bonga, às 21h, precedido por Mayra Andrade, às 20h.



No sábado, é a vez da voz de Camané se juntar ao piano de Mário Laginha, às 21h, depois da abertura, às 20h, com Jorge Palma. Finalmente, no domingo, Rui Veloso fecha a festa a partir das 21h, depois da atuação de Tito Paris. O preço dos bilhetes varia entre €20 e €45.



A carregar o vídeo ... Camané e Mário Laginha

Arranca este sábado, na Casa do Vinho Verde, no Porto, o ciclo Cinema na Vinha, que decorre até 11 de setembro em 20 sessões que têm como tema "A Viagem" e passam por lugares icónicos da Região dos Vinhos Verdes (cuja Comissão de Viticultura organiza o evento), como a Quinta da Raza (Celorico de Basto), a Adega Edmun do Val (Valença), o Monverde Wine Experience Hotel (Amarante), o Palácio da Brejoeira (Monção) ou o Solar das Bouças (Amares), além das cidades da Covilhã, Bragança, Évora, Coimbra e Faro.



Com bilhetes a €5, as sessões iniciam-se às 20h30 com uma prova de vinhos verdes, a que se segue o filme.



Na abertura, é projetado Viajo porque preciso, Volto porque te amo, de Marcelo Gomes e Karim Ainouz, mas o programa integra outras obras, como Os Respigadores e a Respigadora, de Agnès Varda, ou O Carteiro de Pablo Neruda, de Michael Radford. Informações e bilhetes em https://www.vinhoverde.pt.



A carregar o vídeo ... Cinema na Vinha



Até 19 de Setembro, "De Volta à Praça" apresenta-se a novos públicos, em sete municípios a Norte: já este sábado, dia 10, é a vez de Arcos de Valdevez – no Jardim dos Centenários – mas também Cinfães, Mondim de Basto, Santo Tirso, Cabeceiras de Basto e Marco de Canaveses vão receber espectáculos – que serão gratuitos mas com lotação limitada, portanto recomenda-se para bilheteira@devoltaapraca.



Em cada uma das cidades da itinerância, as apresentações serão acompanhadas por oficinas de circo e marionetas destinadas a todos os curiosos e interessados. Com o pretexto da familiarização com as técnicas destas artes de inventar e contar histórias, as oficinas estão pensadas para explorar as narrativas e tradições orais de cada uma das cidades que acolhem o projecto, numa lógica de activação e valorização da identidade e especificidade das populações.







O artista circense Rui Paixão Lara Jacinto



Maria João Luís vai estar na Moita DR

Nos dias 10 e 11 de julho, o Parque Municipal da Moita recebe a iniciativa "Contos do Mundo". Nestes dois dias, escritores, atores e contadores de histórias apresentam-se no concelho da Moita numa festa da leitura com entrada gratuita mas em que os espetáculos terão lotação limitada mediante levantamento de bilhete (no secretariado do evento, situado no Parque Municipal da Moita, das 14h às 18h30).Um concerto dos Toca a Rufar, apresentações de livros e teatro de marionetas são algumas das atividades do programa, que contará com a participação artistas e contadores de histórias como Bru Junça, Catarina Requeijo, Rodolfo Castro, Manuela Ribeiro, Cristina Taquelim, Maria João Luís ou Jorge Serafim.

O festival da zona balnear minhota de Vila Praia de Âncora, Noites da Vila, arrancou na quinta feira e estende-se até domingo com concertos gratuitos, mas com lotação limitada, portanto a reserva, nos postos de turismo de Caminha ou de Vila Praia de Âncora, é essencial.



Sempre a partir das 22h, pelo palco montado no Dólmen da Barrosa passam esta sexta feira, 9 de julho, os Linda Martini de André Henriques, Cláudia Guerreiro, Hélio Morais e Pedro Geraldes, seguindo-se, no sábado, dia 10, os Capitão Fausto, e finalmente, a fechar, no domingo, 11 de julho, Samuel Úria, que apresentar o seu mais recente (e aclamdo) álbum, Canções do Pós-Guerra.







Samuel Úria Inês Félix



Samuel Beckett DR

Esta sexta e sábado, às 19h30, Pedro Manana, Pedro Damião, Cláudia Lazaro e Sílvia Santos, dirigidos por Renata Portas, interpretam Dramatículos de Samuel Beckett, o dramaturgo modernista irlandês, expoente do teatro do absurdo, que em 1969 foi agraciado com o Prémio Nobel da Literatura.Em cena no Teatro Rivoli, no Porto, as sessões (que incluem traduções de Jorge Palinhos de peças breves do autor, como Rockaby, Foot Falls ou Not I) têm bilhetes €9.