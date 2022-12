12 espetáculos para ver em família

Os contos de fadas, musicais, dominam a oferta natalícia para os miúdos – e até há repetidos, com e sem patins. Os heróis, esses, vêm do cinema e da televisão – do Shrek ao Panda.

Shrek

No recinto do Parque Mayer, em Lisboa, a versão portuguesa do musical da Broadway, baseado no filme da Dreamworks e no livro de William Steig, está até 30 de dezembro (às 11h30, 15h30 ou 18h, conforme os dias). Cantada ao vivo, a história de amor do ogre e da princesa Fiona é uma ode à diferença, contra todos os preconceitos.

De €15 a €20