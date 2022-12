Um videomapping temático acompanha os jantares do Clorofila, no Lúmen Hotel

As festas começam bem antes da consoada, com amigos e empresas à mesa. Mas onde? Selecionámos restaurantes na Grande Lisboa e no Porto, com menus e surpresas que prometem tornar o momento inesquecível.