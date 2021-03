10 sandes imperdíveis para comer em casa

Pão com tudo e tudo no pão. Esta era a filosofia em tascos, tascas e tabernas pelo País fora. Fechados em casa, não há balcão de nos valha, mas a sandes apurou-se. Os restaurantes de Lisboa e do Porto vêem nesta comida portátil a melhor forma de abordar do delivery sem que o prato perca qualidade. Em versões mais ousadas, mais clássicas, mais leves ou mais gulosas, estas são 10 sandes que deve chamar para a mesa de casa.