Nunca mais é Sábado: o que pode fazer este fim-de-semana (em casa)

Peças de grandes dramaturgos, como Lorca ou Beckett, um documentário sobre o melhor tenista do mundo, um belo filme português sobre um pugilista e música de Mozart, Noiserv e Steve Reich compõem o cardápio deste fim de semana.











Così Fan Tutte

Mozart



Noiserv

Noiserv



John McEnroe: O Domínio da Perfeição DR

McEnroe



Bodas de Sangue DR

Lorca



Gabriel DR

Gabriel

O filme português de 2018 estreia este domingo à noite na RTP, às 00h45. Foi a estreia de Nuno Bernardo na realização e fez o seu caminho a alguns festivais, como o de Locarno. Gabriel é a história de um pugilista (interpretado por Igor Regalla) que viaja de Cabo Verde para Portugal à procura do pai. É acolhido por uma tia no bairro dos Olivais, em Lisboa, e a partir daí emergem no ecrã temas como a xenofobia, o racismo e o bullying na atualidade.







À Espera de Godot João Tuna

Beckett



Steve Reich DR

Steve Reich

O Centro Cultural de Belém apresenta online a ópera de Mozart Così Fan Tutte, na versão de concerto da Orquestra Metropolitana de Lisboa, este sábado, através do Ticketline Live Stage, com bilhetes a €5. Caricatura do sentimentalismo romântico e uma reflexão agridoce sobre a fidelidade das mulheres, o espectáculo, com cantores solistas, estará disponível no palco digital, durante as 24 horas do dia 6 de março, com bilhetes a €5.No palco virtual da produtora Força de Produção está disponível para aluguer, ao longo de 24 horas, por €8, ou 48 horas, por €10, um documentário e um concerto de Noiserv, registado no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, em novembro, na apresentação do novo disco Uma palavra começada por N. Ao longo de uma hora e vinte de atuação, o espectador é convidado a embarcar numa viagem pelo universo único de músico, com realização de André Tentugal, tendo acesso a várias perspectivas, uma vez que o bilhete digital dá acesso a cinco das dez câmaras usadas para a gravação, de modo independente.A Medeia Filmes continua com a sua Quarentena Cinéfila, com streaming grátis de grandes filmes no seu site. Este fim de semana – em horário contínuo – estará lá John McEnroe: O Domínio da Perfeição, de Julien Faraut, um documentário sobre a final de 1984 do Open de França entre John McEnroe e Ivan Lendl, quando McEnroe era o melhor tenista do mundo. Através de filmes de arquivo de 16 mm das suas atuações no estádio de Roland Garros, Faraut revela tanto a atenção de McEnroe ao desporto em si como às próprias filmagens, criando um retrato vivo e imersivo de um atleta motivado. Este é um estudo sobre ténis, sobre o corpo humano e o movimento e, em última análise, sobre como tudo isto se conecta com o próprio cinema.Até domingo, sempre às 19h, a Sala Virtual do Teatro São Luiz acolhe a Trilogia Espanhola, composta por três peças de Federico García Lorca, encenadas por António Pires, o diretor artístico do Teatro do Bairro. Depois da estreia de Yerma e A Destruição de Sodoma, esta semana é a vez de chegar à plataforma de streaming do teatro o espectáculo Bodas de Sangue, apresentado como " a tragédia da infidelidade, da paixão e do desejo, em conflito com as regras do dever, do tempo e da sociedade", podendo-se agora assistir a todas. Os bilhetes, a €3, estão disponíveis na BOL – BilheteiraOnline.O Teatro Nacional de São João fecha este fim de semana as comemorações do seu centenário: entre sábado e domingo há conversas, entrevistas, documentários e espetáculos (além , destacando-se a transmissão em vídeo, no seu site, da peça de Samuel Beckett, expoente do teatro do absurdo, À Espera de Godot, numa encenação de Gábor Tompa, no domingo, dia 8 de março, às 19h. Na véspera, sábado, às 22h, passa O Balcão, de Jean Genet, encenado por Nuno Cardoso. Os bilhetes custam €2.O ciclo de programação online Foco Steve é uma homenagem ao compositor minimalista Steve Reich que decorre no Youtube e no Facebook do Teatro Municipal do Porto, entre 5 e 14 de março. Nos dias 5, 6 e 7 (desta sexta a domingo), é transmitido de Steve Reich Highlightsi, um programa composto por quatro obras do músico, com datas entre 1973 e 1999, pelo coletivo Drumming. A emissão, às 21h, na sexta e no sábado, é gratuita – ou paga, durante todo o fim de semana, se acedida pelo BOL Live Streaming, onde por €8,50 se pode escolher o momento ideal para assistir, ao longo de 48 horas.