10 planos para o fim de semana: petiscos, vinhos e 5 festivais de entrada livre

Pode aproveitar para juntar aos petiscos cocktails de autor, criados pela bar manager Flavi Andrade, juntando à vista aprazível o sabor de propostas como o Beyond Old Fashioned (€14; Buffalo trace, cevada tostada, caramelo e solução salina de pimenta preta), Tágide (€15; Bombay Sapphire Premier Cru, Madeira Sercial, gotas de azeitona e coentros) e Expresso Além do Tejo (€17; Rum Ilha do Pessegueiro, Gran Marnier, infusão de bolota e Dalgona de Bolota).

2) No Porto, a conhecida marca de vinho do Porto Cockburn’s deu a conhecer há poucos dias uma nova proposta descrita como “uma viagem sensorial que combina vinho e gastronomia”, em parceria com o restaurante Sagardi Porto. Chama-se "Do Casco à Cozinha" e inclui uma visita guiada ao armazém de envelhecimento da Cockburn’s, em Vila Nova de Gaia, onde se fará uma prova de três vinhos do Porto, de onde se segue para um almoço no restaurante já mencionado, situado na Ribeira do Porto.

O almoço inclui uma bebida de boas-vindas - um cocktail de Porto Tónico - e um menu de degustação com entrada, prato principal, água, café, trufas e harmonização vínica, com hipóteses que vão de Txistorra, Salada de Queijo Idiazabal e Croquetes de presunto (entradas) a Magret de pato de Iparralde, Tártaro de vaca velha ou Costela de porco de “caserio” (pratos principais). Os vinhos Florão DOC Alentejo, Altano DOC Douro e Pombal do Vesúvio harmonizam o almoço. Esta experiência custa €75 a €84 por pessoa, “consoante o menu escolhido”, informou esta semana a Cockburn’s em comunicado enviado à imprensa. As reservas podem ser feitas aqui, com 48 horas de antecedência.



É aqui, no restaurante Sagardi Porto, que acontecerá o almoço da nova experiência gastronómica da Cockburn's, D. R.

3) Da gastronomia à música, um concerto especial no Montijo: este sábado (a partir das 21h30), a fadista e cantora Ana Moura fará um concerto de entrada livre no Parque Municipal Carlos Hidalgo Gomes de Loureiro. No espetáculo, que tem como mote a comemoração dos 40 anos da cidade do Montijo, deverão ouvir-se temas como Andorinhas, Arraial Triste e Agarra em Mim (dueto com Pedro Mafama), do mais recente álbum editado por Ana Moura, Casa Guilhermina (2022), sendo ainda possível que a cantora recupere temas já clássicos do seu repertório, como Desfado e Dia de Folga.

4) Bem perto do Montijo, começam esta sexta-feira, 15 de agosto, as Festas do Barreiro, que se assinalam anualmente em honra de Nossa Sra. do Rosário e que este ano prolongam-se até 24 de agosto. As propostas para os próximos dias são muitas (pode consultar o programa na íntegra aqui) mas a música tem lugar de destaque. Este fim de semana, há concertos de Syro e de Bia Maria (6.ª, 15) e Pop Dell’Arte (dom., 17), entre outros, sendo que pode já marcar na agenda atuações de ProfJam (18), Quim Barreiros (19), Jimmy P (20), Karetus (21), Diogo Piçarra, Fijdku Kitxora e Maria Reis (todas elas, dia 23) e Xutos e Pontapés (24), entre outras.

5) Também Figueiró dos Vinhos (Leiria) entra em festa este fim de semana, mas por outro motivo: este sábado, 16, começa o festival Fazunchar, um evento que incorpora várias disciplinas artísticas e que terá, este ano, expressões e práticas de arte urbana (talvez a principal aposta do festival), escultura, escrita, música, fotografia, vídeo e artes performativas.

As propostas vão desde exposições (como a da artista visual Raquel Belli, no Museu e Centro de Artes local), criações de arte urbana de artistas como Bordalo II e Daniela Guerreiro, uma escultura criada propositadamente por Robert Panda, oficinas em que o público pode participar e atuaçóes (a 23 de agosto) de A Garota Não e DJ Kwan.

6) Também na região Centro, mas na Figueira da Foz, começa esta sexta-feira, 15 de agosto, o ciclo de música Melodias ao Entardecer, que propõe no jardim do Paço de Maiorca, um palácio erguido no século XVIII, fins de tarde com “encontros ao ar livre ao som da pop, soul e jazz”, que se somam a DJ sets, petiscos e serviço de bar. Esta sexta-feira, a cantora Milhanas e a DJ Matilde Castro inauguram o ciclo, que tem novas sessões a 30 de agosto (com Jéssica Pina e DJ Mafalda Nunes) e a 13 de setembro (com a britânica Georgia Cécile e DJ Groove Armanda). O acesso às sessões custa entre €7 (bilhete diário) e €15 (pack três dias).

7) Mais a Norte, Ovar recebe este fim de semana um novo festival. Entre esta sexta-feira, 15 de agosto, e domingo, 17, decorre na Praia do Furadouro - ou simplesmente Furadouro, como é conhecida esta praia do concelho de Ovar - a primeira edição do festival Fura, que aposta em atividades e brincadeiras para crianças como insufláveis, workshops e aulas de dança, oficinas de pintura, instalações artísticas, criações teatrais e circenses e atividades náuticas como experiências de surf, bodyboard e longboard.

Os concertos são outra âncora da programação deste novo festival e estão agendadas atuações de Flaviana Borges (6.ª, 21h30) e Miguel Araújo (6.ª, 23h), Rui Oliveira (sáb., 21h30) e Aurea (sáb., 23h) e Cátia Gonçalves (dom., 21h30) e Os Quatro e Meia (dom., 23h). Todas as atividades do festival têm acesso e participação gratuita, mas algumas delas requerem inscrição prévia (pode saber mais aqui)



Miguel Araújo atua esta sexta-feira à noite no festival Fura, em Ovar Paulo Pimenta

8) Em Ílhavo, vale a pena não perder o final do Festival do Bacalhau. Esta sexta-feira, 15 de agosto, o Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, recebe atividades de showcooking e concertos de Mickael Carreira (22h) e Shhh Noise (23h). No sábado, 16, o concerto de Rui Veloso (22h) é um dos pontos fortes da programação. E domingo, 17 - dia de encerramento do festival -, Luís Trigacheiro (22h) deverá congregar um número considerável de ouvintes no Palco Estibordo. Aproveite ainda para degustar as muitas iguarias de bacalhau que se encontram no recinto.

9) Já Palmela, o Parque Venâncio Ribeiro da Costa, junto ao Castelo, acolhe a 11.ª edição do Palmela Wine Jazz, evento dedicado aos vinhos da Península de Setúbal e com concertos noturnos ao ar livre do guitarrista Pedro Branco, que apresenta o seu projeto de revisão das canções do cantor Marco Paulo (6.ª, 22h), da compositora e cantora norte-americana Kavita Shah (sáb., 22h) e de um sexteto liderado pelo vibrafonista português Eduardo Cardinho (dom., 22h). Entrada livre.

10) A Norte, continua a decorrer na vila da Nespereira, em Cinfães (vila do distrito de Viseu), o festival multidisciplinar de entrada livre Kulverão. Se está nas imediações, aproveite, assim, os concertos de Romeu Bairos - músico e cantor açoriano que se estreou este ano nos discos com Romê das Furnas, e que interpretara, antes, a personagem Sandro G na série portuguesa da Netflix Rabo de Peixe - e B Fachada. O cartaz pode ser consultado na íntegra aqui.