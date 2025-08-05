Prova na Vila: vinhos e petiscos em Milfontes

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
Dia 16 de agosto, Milfontes recebe a primeira edição do Prova na Vila, um evento de vinhos regionais e petiscos. "Estamos a criar algo que faltava", diz a organização.
"Falávamos muitas vezes sobre como fazia falta uma prova de vinhos em Milfontes", diz Sérgio Conceição, organizador do Prova na Vila, evento de vinhos e petiscos que acontece pela primeira vez este ano, a 16 de agosto. Tudo começou, conta, como um brainstorming de amigos que procuravam duas coisas: celebrar os produtores alentejanos e, com isso, dinamizar Vila Nova de Milfontes. "Havia vontade de oferecer algo novo à vila, especialmente durante o verão, quando a população quadruplica com a chegada de turistas."