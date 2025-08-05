Sábado – Pense por si

Vinhos

Prova na Vila: vinhos e petiscos em Milfontes

Dia 16 de agosto, Milfontes recebe a primeira edição do Prova na Vila, um evento de vinhos regionais e petiscos. "Estamos a criar algo que faltava", diz a organização.

Tiago Neto 05 de agosto de 2025 às 22:58

"Falávamos muitas vezes sobre como fazia falta uma prova de vinhos em Milfontes", diz Sérgio Conceição, organizador do Prova na Vila, evento de vinhos e petiscos que acontece pela primeira vez este ano, a 16 de agosto. Tudo começou, conta, como um brainstorming de amigos que procuravam duas coisas: celebrar os produtores alentejanos e, com isso, dinamizar Vila Nova de Milfontes. "Havia vontade de oferecer algo novo à vila, especialmente durante o verão, quando a população quadruplica com a chegada de turistas."

Tópicos Prova na Vila Vila Nova de Milfontes Vinhos Sérgio Conceição Alentejo Algarve Vicentino Monte da Peceguina Herdade das Servas Encosta da Fornalha Delância Fitapreta Monte da Carochinha
