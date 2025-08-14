Sábado – Pense por si

Pets

Sabia que as tartarugas também sofrem com o calor? Deixamos 4 dicas que vão ajudá-las a superar melhor o verão

As tartarugas hibernam no inverno, mas e o no verão? Saiba como mantê-las saudáveis nestas alturas!

Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
14 de agosto de 2025 às 11:16
Tartarugas precisam de cuidados especiais no verão para evitar choque térmico
Tartarugas precisam de cuidados especiais para evitar choque térmico no verão
Tartarugas precisam de cuidados no verão; água fresca e sombra são essenciais
Tartarugas precisam de cuidados especiais no verão para evitar choque térmico
Tartarugas precisam de cuidados especiais para evitar choque térmico no verão
Tartarugas precisam de cuidados no verão; água fresca e sombra são essenciais

Com a primavera e o verão, a tartaruga, que hibernou no inverno, está pronta para aproveitar a vida novamente! Mas há uma nota importante: apesar de passaram mal com o frio, estes animais também podem ser sensíveis ao calor. Vamos ajudá-lo a refrescar o seu amigo da forma mais adequada!

É crucial ter em mente: não é suposto refrescar uma tartaruga da mesma forma que se refresca um humano, por exemplo. São animais sensíveis que podem sofrer mais rapidamente um choque térmico. Deve proceder de forma gradual e calma.

Tópicos Animais
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

Menu shortcuts

Sabia que as tartarugas também sofrem com o calor? Deixamos 4 dicas que vão ajudá-las a superar melhor o verão