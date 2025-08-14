Sabia que as tartarugas também sofrem com o calor? Deixamos 4 dicas que vão ajudá-las a superar melhor o verão

As tartarugas hibernam no inverno, mas e o no verão? Saiba como mantê-las saudáveis nestas alturas!

Com a primavera e o verão, a tartaruga, que hibernou no inverno, está pronta para aproveitar a vida novamente! Mas há uma nota importante: apesar de passaram mal com o frio, estes animais também podem ser sensíveis ao calor. Vamos ajudá-lo a refrescar o seu amigo da forma mais adequada!

É crucial ter em mente: não é suposto refrescar uma tartaruga da mesma forma que se refresca um humano, por exemplo. São animais sensíveis que podem sofrer mais rapidamente um choque térmico. Deve proceder de forma gradual e calma.

