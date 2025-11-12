Charli XCX revela canção com John Cale: "Ele levou-me às lágrimas"

A cantora britânica está de regresso com uma canção que fará parte da banda sonora da nova adaptação para cinema de "Monte dos Vendavais", de Emily Brontë.

Nesta canção, Charli XCX aventura-se por um registo musical bem diferente de "Brat", o seu mais recente disco Jordan Strauss/Invision/AP

A cantora, produtora e compositora Charli XCX está de regresso e desvendou esta quarta-feira a sua primeira contribuição para a banda sonora da nova adaptação a cinema de Monte dos Vendavais, romance canónico do século XIX de Emily Brontë, que voltará ao grande ecrã, desta vez em versão escrita e realizada pela atriz e cineasta Emerald Fennell, que antes escrevera e realizara os filmes Uma Miúda com Potencial (2020) e Saltburn (2023).

Na canção revelada esta quarta-feira, intitulada House, Charli XCX colaborou com John Cale, antigo integrante e membro fundador da banda The Velvet Underground. O resultado é uma antítese da sonoridade hyper-pop do álbum mais recente da cantora, Brat, editado em 2024.

A partir da rede social X, Charli XCX partilhou algumas reflexões sobre a composição da banda sonora, dizendo que após “ter estado tão submersa no álbum anterior, estava desejosa de escapar para algo completamente novo, completamente oposto”.

“Quando eu penso no Monte dos Vendavais, penso em muita coisa. Penso em paixão e dor. Penso em Inglaterra. Penso em lama e penso em frio. Penso em determinação e garra”, acrescentou.

Esses temas inspiraram a cantora a entrar em contacto com John Cale, que, num documentário recente sobre a banda que integrou, defendeu que um dos pontos de honra dos Velvet Underground era fazerem música “avassaladora e elegante”. Foram estes adjetivos que levaram Charli XCX a convidar Cale para “House”, numa participação através de um poema meio declamado, meio cantado.

“Enviei-lhe algumas canções, e começámos a falar (...). Falámos sobre acrescentar [a House] um poema. Ele gravou algo e enviou-me. E levou-me às lágrimas”, confessou Charli XCX também na rede social X.

Após o sucesso dos dois filmes que fez como cineasta, Saltburn (2023) e Uma Miúda com Potencial (2020), Emerald Fennel vai adaptar o romance gótico de Emily Brönte, numa reimaginação protagonizada por Margot Robbie (que vai interpretar a personagem Catherine Earnshaw) e Jacob Elordi (que vai encarnar Heathcliff).

O filme estreará nos cinemas em fevereiro de 2026.