"O Diabo Veste Prada 2": as pistas que o primeiro "teaser trailer" deixa

A sequela de "O Diabo Veste Prada" chega a Portugal em abril de 2026. O enredo permanece em segredo mas há uma certeza: os passos de Miranda Priestly continuam a fazer tremer a redacção — e o mundo da moda.

Quase duas décadas depois da estreia, o Diabo Veste Prada está à beira de regressar. O primeiro teaser trailer - um primeiro vídeo de antecipação com imagens do filme, que antecede o trailer oficial da antecipada sequela que junta novamente Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci - já foi divulgado. A estreia nas salas de cinema portuguesas está prevista para 30 de abril de 2026.

O teaser tem apenas 53 segundos e acompanha Miranda Priestly (Maryl Streep) enquanto percorre os corredores da Runway Magazine (a revista fictícia da história original), até dar de caras com Andy Sachs (Anne Hathaway) no elevador e lhe dizer, com a típica irreverência da personagem, “ainda levaste algum tempo”.

O realizador David Frankel e a argumentista Aline Brosh Mckenna regressam para o novo capítulo da história e, para além do elenco original, o filme conta também com novas participações de Kenneth Branagh (Um Crime no Expresso do Oriente) ,que interpretará o marido de Miranda, Lucy Liu (Kill Bill: A Vingança) e Justin Theroux (Psicopata Americano), entre outros.

A sequela dá continuidade à história de O Diabo Veste Prada (2006) que por sua vez é uma adaptação do bestseller de 2003 de Lauren Weisberger com o mesmo nome, inspirado pela experiência da autora enquanto assistente de Anna Wintour, diretora-chefe da Vogue entre 1988 e 2025.

Presume-se que a sequela do filme será inspirada pelo enredo de A Vingança Veste Prada, seguimento literário do primeiro livro. O enredo acompanha Miranda Priestly que, para preservar a relevância da revista Runway, terá de engolir o orgulho e recorrer à ajuda das antigas assistentes Andy Sachs e Emily Charlton, cujas carreiras, contrariamente, se encontram em ascensão.

As liberdades criativas tomadas na adaptação do enredo ainda são incertas, assim como a época em que a narrativa irá decorrer. A única pista possível está nos sapatos de Miranda, uns stilettos rockstud vermelhos da marca de luxo Valentino que em 2025 são vistos como démodé pela cultura popular mas que em 2013, ano em que ocorrem os eventos do segundo livro, eram dos sapatos mais vanguardistas na indústria da moda.

Em imagens divulgadas em julho de 2025, Meryl Streep e Anne Hathaway podem ser vistas a utilizar outras grandes marcas como Jimmy Choo, Coach, Jaquemus e claro, Prada.