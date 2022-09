As mais lidas GPS

O filme, que estreia no cinema em alguns países e na Netflix (incluindo Portugal) dia 28, parte de um livro sobre Marilyn Monroe da norte-americana Joyce Carol Oates.

No mais belo texto alguma vez escrito sobre Marilyn Monroe (1926-1962), A Beautiful Child, parte do livro de perfis e ensaios Música Para Camaleões, Truman Capote descreve um dia passado em Nova Iorque com a bomba sexual.