MoteLX com presença portuguesa mais forte que nunca

Festival lisboeta de cinema de terror regressa de 6 a 11 de setembro, com muitas estreias mundiais, incluindo a de "O Corpo Aberto", com Victoria Guerra.

Mais de 100 filmes compõem a programação histórica da 16.ª edição do MoteLX, numa viagem pelo universo do terror vindo das mais diversas geografias, entre estreias mundiais e nacionais, cine-concertos, o lançamento de um livro inédito, masterclasses com mestres do cinema de género, workshops, um programa dedicado aos mais novos e uma particular passagem pelo passado e o presente da produção do terror português.