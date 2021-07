Festival de Cannes arranca com curta portuguesa candidata à Palma de Ouro

Noite Turva, de Diogo Salgado, compete na 74.ª edição de Cannes depois ter sido premiada no Curtas de Vila do Conde. Spike Lee preside ao júri do festival que decorre até 17 de julho com 24 filmes em competição.

Curta-metragem sobre dois rapazes que brincam numa floresta quando, já de noite, um deles desaparece perto de uma lagoa, Noite Turva é o primeiro filme Diogo Salgado. Depois de conquistar o Curtas de Vila do Conde, em 2020, a curta vai ter a sua estreia internacional no Festival de Cannes, cuja 74.ª edição arranca nesta terça, 6, e decorre até 17 de julho – foi selecionada para a competição oficial do festival e concorre à Palma de Ouro de melhor curta-metragem.



Na competição oficial de longas-metragens vão estar a concurso 24 obras, incluindofilmes de Nanni Moretti, Kirill Serebrennikov, Jacques Audiard e Sean Penn. O filme de abertura do festival, que será exibido nesta noite de terça-feira, é Annette, de Leos Carax. Entre os destaques de Cannes, este ano, estão ainda The French Dispatch, de Wes Anderson, e o novo filme de Paul Verhoeven, Benedetta.



O realizador norte-americano Spike Lee preside ao júri formado pelo realizador brasileiro Kléber Mendonça Filho, a atriz norte-americana Maggie Gyllenhaal, a realizadora franco-senegalesa Mati Diop, o ator sul-coreano Song Kang-ho, o ator francês Tahar Rahim, a atriz francesa Mélanie Laurent, a cantora francesa Mylène Farmer e a realizadora australiana Jessica Hausner.