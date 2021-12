“O Poder do Cão”, “Belfast” e a série “Succession” lideram nomeações aos Globos de Ouro

O Poder do Cão, de Jane Campion, e Belfast, de Kenneth Branagh, lideram a lista de filmes com mais nomeações para os Globos de Ouro de 2022, com sete indicações cada. Atrás de si estão três filmes com quatro nomeações: King Richard, de Reinaldo Marcus Green, o remake de West Side Story, de Steven Spielberg, e Don’t Look Up, de Adam McKay.