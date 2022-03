Jane Campion pede desculpa às irmãs Williams por comentário sobre a carreira das tenistas

No passado domingo, dia 13, Jane Campion ganhou o prémio de melhor realizadora de cinema com o filme, O Poder do Cão, mas foi o seu discurso que acabou por se tornar notícia. Começou por dizer que se sentia "honrada" por estar na mesma sala que as irmãs Williams - "Serena e Venus são maravilhosas" -, "no entanto, não têm de jogar contra os homens como eu".