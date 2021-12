O que esperar do “melhor filme” do Homem-Aranha?

Peter Parker (Tom Holland )está a braços com um grave problema: a sua identidade foi revelada pelo seu arqui-rival Mysterio e as consequências são catastróficas. Os relacionamentos com MJ (Zendaya) – que assume uma carga dramática mais vincada neste filme –, com o melhor amigo Ned (Jacob Batalon) e com a tia May (Marisa Tomei) também saem abalados, daí Parker procurar a ajuda do Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para lançar um feitiço que apague da memória de toda a gente a sua identidade.