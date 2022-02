'No Ritmo do Coração' foi o grande vencedor dos prémios SAG

Filme independente comprado pela Apple com um elenco com atores surdos venceu o prémio principal da 28.ª cerimónia de entrega dos prémios Screen Actors Guild.

O filme independente 'No Ritmo do Coração' foi o grande vencedor da noite, arrecadando o prémio de Melhor Elenco em Filme

O filme independente 'No Ritmo do Coração' foi o grande vencedor da noite, arrecadando o prémio de Melhor Elenco em Filme REUTERS

No Ritmo do Coração foi o grande vencedor da 28.ª cerimónia de entrega dos prémios Screen Actors Guild (SAG), que teve lugar em Los Angeles, na madrugada (hora portuguesa) desta segunda-feira. A primeira produção em língua não inglesa a ser nomeada para os SAG, que contava com um elenco com atores surdos, arrecadou o prémio de Melhor Elenco em Filme.