Todos os vencedores da noite dos Óscares

"CODA, No Ritmo do Coração" e "Dune" foram os mais premiados da noite dos Óscares de 2022. Veja a lista completa dos vencedores.

CODA foi o grande vencedor da noite dos Óscares premiado com o Melhor filme, Melhor Ator Secundário e Melhor Argumento Adaptado. No entanto, foi Dune que levou mais troféus para casa - seis-, todos em categorias técnicas. A 94ª edição da cerimónia dos prémios da Academia de Cinema de Hollywood aconteceu este domingo, dia 27, a partir do Dolby Theatre, em Los Angeles.