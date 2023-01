"Ice Merchants", de João Gonzalez, é o primeiro filme português nomeado para os Óscares

Já são conhecidos os nomeados à próxima edição dos Óscares. E pela primeira vez, um filme português foi nomeado: Ice Merchants, produção portuguesa, francesa e britânica, do realizador português João Gonzalez, foi nomeado para a categoria Melhor Curta-Metragem de Animação.



O filme, que tem duração de 14 minutos e técnicas de animação 2D, concorre com as curtas-metragens The Flying Sailor, My Year of Dicks, An Ostrich Told Me The World Is Fake and I Think I Believe It e The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. A sinopse oficial indica a premissa da história: "Um homem e o seu filho saltam de pára-quedas todos os dias, da sua casa fria e vertiginosa presa no alto de um precipício, para se deslocarem à aldeia que se situa na planície abaixo, onde vendem o gelo que produzem durante a noite".





Everything Everywhere All At Once é o mais nomeado

Steven Spielberg está nomeado para Melhor Realizador

Os Óscares em 2022: CODA e uma chapada de Will Smith



Melhor Argumento Adaptado e Melhor Ator Secundário. Foi a primeira vez que um filme visto sobretudo no pequeno ecrã da televisão venceu o Óscar de Melhor Filme, já que CODA foi exibido maioritariamente não em salas de cinema (apesar de ter passado pelo festival Sundance e por algumas salas dos EUA), mas na plataforma de streaming Apple TV+.



Também Duna, de Denis Villeneuve, teve uma noite feliz em 2022: venceu seis Óscares, nas categorias Melhor Som, Melhor Banda Sonora, Melhor Montagem, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Fotografia e Melhor Design de Produção. O Óscar de Melhor Realizador foi entregue, no último ano, a Jane Campion (O Poder do Cão), Belfast venceu Melhor Argumento Original e Will Smith, Jessica Chastain, Troy Kotsur e Ariana DeBose venceram nas categorias de interpretação.



A cerimónia do último ano ficou, no entanto, marcada sobretudo por um momento inesperado e que concentrou as atenções: uma agressão do ator Will Smith ao apresentador, o humorista Chris Rock, na sequência de uma piada feita sobre a mulher de Will Smith.



. Estudou no Royal College of Art, em Londres, e na ESMAD - Escola Superior de Media Artes e Design, do Instituto Politécnico do Porto, e teve também formação musical em piano clássico. Antes desta nova curta-metragem de animação, fez filmes anteriores como Nestor e The Voyager e em 2022 tornou-se o primeiro realizador português de filmes de animação a ser premiado no festival de Cannes, já por Ice Merchants.O anúncio dos nomeados aos prémios de cinema de Hollywood foi feito esta terça-feira, em vídeo, pelos apresentadores Riz Ahmed, rapper e ator britânico premiado de ascendência paquistanesa que se destacou nas séries Girls e The Night Of e em filmes como Sound of Metal, e Allison Williams, atriz de Girls e dos filmes Get Out, de Jordan Peele, e de M3gan.O filme Everything Everywhere All at Once, de Dan Kwan e Daniel Scheinert, lidera as nomeações, estando candidato a 11 categorias. Seguem-se, entre os mais nomeados, o alemão All Quiet on the Western Front e Os Espíritos de Inisherin, com nove, Elvis, com oito, The Fabelmans, com oito, e Tár e Top Gun: Maverick, com seis nomeações.Entre os atores mais nomeados estão Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Os Espíritos de Inisherin), Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun) e Bill Nighy (Living), para ator principal, e, na categoria de Melhor Ator Secundário, Judd Hirsch (The Fabelmans), Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once), Brian Tyree Henry (Causeway) e Brendan Gleeson e Barry Keoghan (Os Espíritos de Inisherin).Já nas atrizes, estão nomeadas Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans) e Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) para atriz principal e, para atrizes secundárias, Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever), Hong Chau (The Whale), Kerry Condon (Os Espíritos de Inisherin) e Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu (Everything Everywhere All At Once).Na categoria de Melhor Realizador, estão nomeados Martin McDonagh (Os Espíritos de Inisherin), Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Everything Everywhere All At Once), Steven Spielberg (The Fabelmans), Todd Field (Tár) e Ruben Ostlund (Triangle of Sadness).À categoria mais desejada, a de Melhor Filme, estão nomeados All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, Os Espíritos de Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All At Once, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness e Women Talking.A cerimónia de entrega da 95ª edição dos Óscares está agendada para 12 de março e vai decorrer, como habitual, no Dolby Theatre, em Los Angeles, na Califórnia. A condução da cerimónia ficará a cargo do humorista e apresentador Jimmy Kimmel, que já dirigira por duas vezes a apresentação dos Óscares.(superando O Poder do Cão, Belfast, Duna, Licorice Pizza e Drive My Car), vencendo ainda nas categorias de