Nos Óscares dos piores, Blonde lidera com oito nomeações

Os Golden Rasperry Awards (Prémios Framboesa de Ouro) são conhecidos por serem os prémios cinematográficos para o pior que se faz no mundo do cinema. A ideia foi desenvolvida pelo publicitário de Hollywood John Wilson e a gala que ocorre desde 1981 é descrita pelos seus organizadores como o "primo feio dos Óscares".





Já são conhecidos os nomeados para a gala deste ano, que vai ocorrer a 11 de março, e logo atrás do favorito Blonde encontra-se Good Mourning, uma comédia do cantor Machine Gun Kelly, com sete nomeações.Blonde, onde Ana de Armas interpreta Marilyn Monroe, é considerado como um filme "que os cinéfilos gostaram ainda menos do que os críticos". Assim sendo está nomeado para Pior Filme, Pior Argumento, Pior Realizador, Pior Par Romântico, Pior Fotografia, Pior Remake, Sequela ou Plágio Descarado e Pior Ator Secundário.Good Mourning é um filme que conta a história de uma estrela que se encontra numa encruzilhada e tem de escolher entre o seu verdadeiro amor e conseguir o papel de protagonista num filme. Está nomeado para Pior Filme, Pior Realizador, Pior Argumento, Pior Fotografia, Pior Ator, Pior Ator Secundário e Pior Par Romântico.Uma das surpresas nas nomeações é Tom Hanks, o ator e realizador que conta com dois Óscares pode agora estrear-se a receber um Razzie uma vez que se encontra nomeado para três categorias: Pior Ator pela sua prestação em Pinóquio, Pior Ator Secundário pelo papel em Elvis e Pior Par Romântico, também em Elvis.Apesar destas nomeações do filme biográfico Elvis para os prémios Razzie, a película tem sido aprovada pela crítica, conseguindo nove nomeações para os prémios Bafta.Existem vários atores amplamente aclamados pela crítica que já ganharam Razzies, como Leonardo DiCaprio, Eddie Redmayne, Ben Affleck, Laurence Oliver e Al Pacino.O live-action de Pinóquio produzido pela Disney também é um dos mais nomeados, com seis categorias, incluindo Pior Filme e Pior Remake.Dois dos filmes que mais popularidade ganharam entre os fãs da Netflix: 365 Dias: Naquele Dia e 365 Dias Finais também contam com nomeações para Pior Sequela e Pior Par Romântico.