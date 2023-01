Curta-metragem portuguesa nomeada para os Óscares nos cinemas em fevereiro

O primeiro filme português nomeado para um Óscar, Ice Merchants, vai poder ser visto nas salas de cinemas já no próximo mês de fevereiro. O filme, uma curta-metragem de animação assinada pelo realizador português João Gonzalez, vai estar "nas salas de cinema por todo o país a partir do dia 16 de fevereiro", indica a distribuidora que assegurou os direitos de exibição do filme em comunicado.



A exibição do filme marca o início de um "modelo de exploração de cinema em sala inovador em Portugal", defende ainda a distribuidora, que além de assegurar os direitos de exibição do filme em Portugal, assegurou ainda estes mesmos direitos de exibição da curta-metragem em África.





produção portuguesa, francesa e britânica, tem 14 minutos de duração e concorre na categoria Melhor Curta-Metragem de Animação com os filmes The Flying Sailor, My Year of Dicks, An Ostrich Told Me The World Is Fake and I Think I Believe It e The Boy, The Mole, The Fox and The Horse.



A sinopse oficial indica a premissa da história: "Um homem e o seu filho saltam de pára-quedas todos os dias, da sua casa fria e vertiginosa presa no alto de um precipício, para se deslocarem à aldeia que se situa na planície abaixo, onde vendem o gelo que produzem durante a noite".





Estudou na Royal College of Art, em Londres, e na ESMAD - Escola Superior de Media Artes e Design, do Instituto Politécnico do Porto, tendo tido também formação musical em piano clássico.

e

e em 2022 tornou-se o primeiro realizador português de filmes de animação a ser premiado no festival de Cannes, já por

.





Sabia que queria fazer um filme sobre a solidão e o isolamento. Partimos sempre daquilo que conhecemos quando vamos fazer um filme. E depois montamos uma história. A animação permite-me abordar aquilo que me é mais próximo de uma forma mais surrealista."



Ice Merchants é umaNestorThe VoyagerIce MerchantsEm declarações à, depois da nomeação, João Gonzalez defendeu que "o cinema português é incrível há muitos anos" e acrescentou:Ice Merchants era uma das três curtas-metragens portuguesas de animação finalistas a uma nomeação nos Óscares: as restantes duas, que não chegaram a ser nomeadas, eram O Homem do Lixo, de Laura Gonçalves, e O Lobo Solitário, de Filipe Melo.