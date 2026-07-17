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Morreu Brenda Fricker, atriz premiada e a eterna "senhora dos pombos" de 'Sozinho em Casa'

Não é um nome da lista A de Hollywood, mas é inesquecível. A atriz irlandesa Brenda Fricker morreu aos 81 anos.

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Renata Lima Lobo 17 de julho de 2026 às 16:43
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Brenda Fricker em 'Sozinho em Casa 2'
Brenda Fricker em 'Sozinho em Casa 2' DR

Na segunda aventura de Kevin McCallister longe de casa, em Sozinho em Casa 2, o personagem vê-se abandonado pela família em Nova Iorque. Novamente a tentar fugir às garras de Marv (Daniel Stern) e Harry (Joe Pesci), Kevin - interpretado por Macaulay Culkin - trava amizade com uma pessoa especial: uma senhora que dá de comer aos pombos no Central Park. Uma figura que, durante alguns momentos, parece sinistra, mas que acaba por contribuir para o desfecho da história e para alguns dos momentos mais ternos do filme realizado por Chris Columbus.

A personagem tornou-se uma das memórias mais inesquecíveis de toda a saga e foi interpretada por uma atriz que já tinha um Óscar no currículo: Brenda Fricker. Nascida em Dublin, na Irlanda, em 1945, Fricker dividiu uma carreira de seis décadas entre os palcos e os ecrãs e, em 1989, entrou para a história ao tornar-se a primeira atriz irlandesa a vencer um Óscar, graças ao trabalho em O Meu Pé Esquerdo, ao lado de Daniel Day-Lewis, onde se destacou na categoria de Atriz Secundária.

Brenda Fricker recebeu o Óscar de Melhor Atriz Secundária por 'O Meu Pé Esquerdo'
Brenda Fricker recebeu o Óscar de Melhor Atriz Secundária por 'O Meu Pé Esquerdo' Ralph Dominguez/MediaPunch /IPX

Creditada em quase uma centena de produções para televisão e cinema, participou em filmes como Casei com Uma Assassina (1993), Anjos em Campo (1994), Tempo de Matar (1996) ou O Preço da Coragem (2003). Nunca conseguiu, porém, capitalizar plenamente a atenção que recebeu após a conquista do Óscar. Há dois anos, numa entrevista ao , admitiu que talvez tivesse tido uma carreira melhor sem a estatueta: “O que aconteceu foi a velha maldição dos Óscares, como lhe chamam. Hoje em dia toda a gente fala em ‘carreira’, mas naquela altura não era nada assim. Se alguém tinha uma carreira, isso significava que era gerente de um banco.”

Citado pela , o agente de Brenda Fricker, Phil Belfield, afirmou que “nunca voltaremos a ver alguém como ela, e o mundo fica mais pobre pela sua ausência”. Acrescentou ainda: “Foi uma honra conhecê-la, amá-la e trabalhar com ela. Ela terá sempre um lugar no meu coração e no coração de tantos fãs de cinema e televisão em todo o mundo”. A atriz morreu aos 81 anos na sua terra natal, Dublin.

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