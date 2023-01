A Poesia 100 Eugénio, uma exposição afetiva

As mais lidas GPS

Até dia 28 de janeiro, a Cooperativa Árvore, no Porto, reúne mais de 20 obras de pintura e escultura e registos documentais para evocar o centenário de nascimento de Eugénio de Andrade.

José Rodrigues tinha 27 anos quando fundou, com uma dezena de artistas, a Cooperativa Árvore, em 1963. Eugénio de Andrade, na altura a residir no Porto, tinha 40. Para a geração do jovem escultor e de outros nomes fundadores, como Ângelo de Sousa, Armando Alves e Jorge Pinheiro, Eugénio era um mentor intelectual e artístico: “Estamos perante um homem que marcou a própria existência da cooperativa.”