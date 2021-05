Já abriu o Marvila Art District

As mais lidas GPS

A coletiva "New Era for Humanity" é a primeira mostra a ter lugar neste espaço. São quatro pisos de arte num edifício histórico.

Obra em exposição, com autoria da portuguesa Rita GT

Obra em exposição, com autoria da portuguesa Rita GT

A exposição coletiva New Era for Humanity acaba de inaugurar a programação do Marvila Art District – MAD, um projeto que resulta da parceria entre a Reward Properties (a construir um luxuoso quarteirão residencial na zona) e a Galeria de Arte Movart, pretendendo, segundo a organização, "ser um ponto inicial de reflexão entre o passado e o futuro, especialmente neste momento em que vivemos, bem como um veículo de contribuição para uma sociedade mais consciente e resiliente".