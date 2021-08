Cinco ideias para as férias

Fishanário

Nova experiência imersiva do Pavilhão do Conhecimento, para todas as idades, que tem como objetivo mostrar a beleza do oceano e como é essencial para a vida no planeta e, portanto, para o futuro da humanidade. À boleia dos cinco sentidos, as crianças podem conhecer de perto alguns protagonistas dos mares e as suas características: o Caranguejo, de armadura, o Peixe-ouriço, perigoso, a Medusa, de linda umbela e tentáculos venenosos, o Choco, mestre da camuflagem, ou o Tubarão, um peixe sem espinhas. É só escolher um deles, pintá-lo e digitalizá-lo, antes de ir à pesca… Entrar custa entre €7 (criança) e €10 (adulto).



Aventura científica

Até 10 de setembro, a academia Assembly, na Praça de Alvalade, em Lisboa, oferece semanas com ciência para miúdos dos 7 aos 16 anos, por €101 ( 2.ª a 6.ª, das 9h às 19h, almoço incluído), abrangendo o conhecimento teórico, o desenvolvimento prático de projetos e experiências recreativas com tecnologia, gaming e realidade virtual. Code, Robótica, Design e Gaming são as áreas focadas nesta aventura tecnológica que promete muita diversão e, em simultâneo, novas competências.



Férias teatrais

O Teatro Bocage, em Lisboa, propõe oficinas de expressão dramática até 17 de setembro, em semanas de 2.ª a 6.ª das 9h-18h, por €165 (com almoço, dois lanches e seguro). Em pequenos grupos, os aspirantes a atores, dos cinco aos 15 anos, começam por explorar os instrumentos básicos da representação: o corpo, a voz e o movimento. Os truques de desinibição, concentração, memorização e relaxamento vêm depois. No final, faz-se uma peça teatral, para toda a família ver.