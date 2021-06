Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

O primeiro fim de semana de junho já traz um cheirinho a Santos Populares, com alguns arraiais no ar. Mas há mais propostas para fazer com amigos ou em família.

1. À boleia do mês dos Santos Populares, a Lovers & Lollypops reedita o Taina Fest, um encontro que vive da música e do convívio. Ainda que este ano tudo tenha que ser feito com mais contenção - lugares sentados, máscaras - a editora minhota promete uma tarde bem passada no Centro Cultural de Atletismo de Bonjóia, no Porto, com o trio Jibóia a assumir os comandos da festa. Haverá ainda atuações de Paisiel, Ana Pacheco e Ghettoven, num encontro que tem hora marcada para as 16h e entrada livre, mediante lotação do espaço.