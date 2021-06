O caminho do design passa pela empatia e pela sustentabilidade

Sob o mote “Alter-realidades”, a edição de 2021 da Bienal de Design do Porto decorre até dia 25 de julho nas cidades do Porto e de Matosinhos e tem mais de 49 atividades em cartaz.

Como é que o design nos pode orientar na relação com os outros, com as cidades em que nos movemos e com os seres vivos que nos rodeiam? São estas algumas das questões que a Bienal de Design do Porto (PDB) quer discutir nesta sua segunda edição, convocando toda a comunidade a dar o seu contributo numa programação fortemente participativa.