Encontro Carmen parada no meio da rampa. Caf e Cof estão a olhar para a escritora, línguas de fora, como sentinelas de guarda num palácio de uma famosa imperatriz. Não estão habituados a ela, e certamente que Carmen não está habituada a cães; nunca a vi fazer-lhes uma festa. Basicamente, ignora-os, excepto quando se metem no caminho e a observam daquela maneira silenciosa que os cães têm de lidar com as visitas.